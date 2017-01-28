وافق البنك الإفريقي للتنمية على صرف مبلغ 67 مليار فرنك غرب إفريقي (102 مليون يورو) لتمويل مشاريع إنشاء أربع مجمعات زراعية وصناعية، ضمن الخطة القومية الإيفوارية للتنمية منذ عام 2016 وحتى عام 2020.

وتهدف هذه المشروعات، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 132 مليون يورو، إلى إعادة تنشيط وإحياء أراضي تقدر مساحاتها بنحو 12 كيلومتر مربع وتقع في منتصف البلاد، وعلى أطراف العاصمة السياسية للبلاد “ياماسوكرو”.

كما تضم هذه المشروعات أيضا بناء كوبري جديد وتأهيل 550 كيلومتر من الطرق الريفية و30 موقعا للري الزراعي، فضلا عن تأهيل ألفين فدان لزراعة الأرز و200 فدان من المحاصيل البستانية وإنشاء أربع مجمعات سكنية.

كانت الحكومة الإيفوارية قد أعلنت عن الخطة الوطنية للتنمية لأعوام (2016 - 2020) وتشمل إنشاء أربع مجمعات زراعية وصناعية في مناطق بيلييه وبونكاني (شمال شرقي البلاد) ومنطقة بورو (شمالي البلاد) وتونكبي (غربي البلاد).

ومن المتوقع أن تجذب الخطة الوطنية للتنمية للحكومة الإيفوارية استثمارات من القطاع الخاص والعام تقدر بنحو 55 مليار يورو أي حوالي 29 ألفا و311 مليار فرنك غرب إفريقي.