لجنة الفتوى بمعرض الكتاب تواصل علمها للرد على أسئلة الزائرينالسبت، 28 يناير 2017 06:10 م
أوفد مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية لجناحه في معرض القاهرة الدولي للكتاب لجنة للفتوى؛ للرد على استفسارات الزائرين طوال فترة إقامة المعرض، حيث شهد ركن الفتوى اهتمامًا كبيرًا من الرواد منذ افتتاح المعرض للزائرين.
وقام أعضاء اللجنة بالرد على الأسئلة الشرعية التي تدور في أذهان الرواد، إضافة إلى مواصلة حملات توعية تستهدف التواصل مع المشاركين في المعرض بهدف التأكيد على مخاطر الفكر المتطرف والتحذير من الوقوع فيما تبثه الجماعات الإرهابية من أفكار مغلوطة تتنافى مع سماحة الدين الإسلامي، وذلك وفقًا للمنهج الأزهري الوسطي القويم.
وأكد الشيخ ناصف محمد، أحد أعضاء لجنة الفتوى، أن عددا كبيرا من رواد المعرض قاموا بزيارة الركن الخاص بلجنة الفتوى وذلك للاستفسار عن بعض الفتاوى التي تتعلق بما يدور في أذهانهم من قضايا فكرية وفقهية واثقين من مصدر الفتوى وصحتها، مضيفا أن معظم استفسارات الزائرين دارت حول المواريث والمعاملات وتفاسير بعض الآيات والأحاديث.
من جانبهم ، أعرب زوار الجناح عن سعادتهم بما قدمته لجنة الفتوى فيما يخص الرد على الأسئلة التي تدور في أذهانهم ، مؤكدين أن هذه المبادرة الطيبة أكدت أن الأزهر ليس بمعزل عن الناس، وأنه يتصدى للفتوى الخاطئة والهدامة والأفكار المنحرفة في كل مكان.
يذكر أن الأزهر الشريف يشارك للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك بجناح خاص بصالة (4) بسرايا اتحاد الناشرين المصريين وذلك بمشاركة قطاعات الأزهر المختلفة ( مكتبة الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية، قطاع المعاهد الأزهرية، جامعة الأزهر، المركز الإعلامي بالأزهر، مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، مركز الأزهر للترجمة، الرابطة العالمية لخريجي الأزهر ) .
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