كشفت دراسة علمية حديثة عن مشكلة جنسية لدى بعض البريطانيات، حيث وجدت أن واحدة من كل 10 منهن تعانين من مشكلة اضطرابات الألم الجنسي أثناء ممارسة العلاقة الحميمية.

واستطلعت الدراسة التي نشرتها “مجلة أمراض النساء والتوليد العلمية”، الخميس، تجارب 7 آلاف امرأة بريطانية تتراوح أعمارهن بين 16-74 عاما.

وأشارت عشر المستطلعات إلى أنها يواجهن آلاما أثناء الجماع ورجحت الدراسة أن النساء اللواتي تجاوز عمرهن 50 عاما يواجهن آلاما أثناء ممارسة الجنس، يليها الفئة التي أعمارها بين 16-24 عاما.

وأوضحت أن الحالة الطبية المعروفة بـ” عسر الجماع” أمر شائع لدى النساء في الأعمار كافة، لكن الكثير من النساء تتجنب الحديث للأطباء عن هذا الألم باعتباره أمرا محرجا لهن.

وأرجعت الدراسة الألم أثناء ممارسة الجنس يرتبط بعوامل عدة مثل الجفاف والقلق أثناء ممارسة الجنس.