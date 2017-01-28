

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه جار حاليا تطوير معمل تكرير أسيوط، وينتهي العمل به عام ٢٠١٩.

وأشار أنه تم إنشاء ١٠٥ آلاف وحدة سكنية بصعيد مصر ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وكرم الرئيس السيسي عددًا من المبدعين من محافظات الصعيد.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في جلسات الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب بمدينة أسوان.