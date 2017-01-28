كشف موقع إخباري تقني عن الموعد الذي تعتزم فيه شركة “سامسونج” الكشف عن هاتفها الجديد “جالاكسي إس 8” وهو أول جهاز تطرحه سامسونج بعد كارثة “نوت 7”.

وأوضح موقع ” فانتشربيت” التقني أن الشركة المنتجة ستكشف تفاصيل الهاتف الجديد في الـ29 من مارس المقبل، مشيرا إلى الهاتف سيكون بقياسين مختلفين.

وكانت تقارير إخبارية سابقة تحدثت عن مواصفات الهاتف الجديد، وتشمل شاشة منحنية الطرفين، مع فجوة كبيرة للكاميرا في الواجهة الخلفية، تسمح بوجود كاميرا مزدوجة.

وتشمل المواصفات أيضا بقاء منفذ سماعات الصوت من قياس 3.5 ميليمتر، إلى جانب وجود أزرار ثلاثة على الجانب الأيسر من الهاتف، بما في ذلك مفاتيح الصوت وزر الاستعداد.