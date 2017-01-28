

دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوبة ضحك، بعد تعبير أحد شباب الصعيد المشاركين بالمؤتمر الوطني للشباب عن دهشته من زيارة السيسي للمناطق التي يعزف معظم المسئولين عن زيارتها، حيث علق الرئيس قائلًا: «أنت لسه مصمم يا علاء».

وأردف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني الدوري للشباب: “علاء لسه مصمم مفيش فايدة”، مشيدا بما أفصح عنه هذا الشاب الصعيدي.