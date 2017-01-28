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السبت 28 يناير 2017 05:40 مساءً
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السيسي يمازح أحد المشاركين بمؤتمر الشباب:"أنت لسه مصمم يا علاء"
لقاء الرئيس السيسي بـ 150 شابًا من محافظات الصعيد بأسوان‎

السيسي يمازح أحد المشاركين بمؤتمر الشباب:"أنت لسه مصمم يا علاء"

السبت، 28 يناير 2017 05:32 م

 
دخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوبة ضحك، بعد تعبير أحد شباب الصعيد المشاركين بالمؤتمر الوطني للشباب عن دهشته من زيارة السيسي للمناطق التي يعزف معظم المسئولين عن زيارتها، حيث علق الرئيس قائلًا: «أنت لسه مصمم يا علاء».

وأردف رئيس الجمهورية، خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني الدوري للشباب: “علاء لسه مصمم مفيش فايدة”، مشيدا بما أفصح عنه هذا الشاب الصعيدي.

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