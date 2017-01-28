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الجزاء لـ19 موظفًا في الإدارة الصحية بالبحرة لعدم انضباطهم بالعمل
محمد سلطان محافظ البحيرة

الجزاء لـ19 موظفًا في الإدارة الصحية بالبحرة لعدم انضباطهم بالعمل

السبت، 28 يناير 2017 05:35 م
محيط: أ ش ا

قرر محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان مجازاة 19 موظفا من العاملين بالإدارة الصحية بمركز أبو حمص، لعدم انضباطهم إداريا وترك العمل قبل مواعيده الرسمية.

وكان محافظ البحيرة قد وجه إحدى اللجان للمرور على الإدارة الصحية لمتابعة الانضباط الإداري وحسن أداء العمل حرصا على مصلحة المواطنين، فتبين أن هناك 19 موظفا تركوا العمل قبل المواعيد الرسمية، فقرر المحافظ مجازاتهم بخصم ثلاثة ايام من راتب كل منهم بعد ان احال تقرير اللجان للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة حيث اثبت التحقيق صحة ما نسب اليهم.

وأكد المحافظ أنه سيتم المتابعة المستمرة لكافة العاملين بمديريات الخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة يوميا من خلال لجان دورية للتأكد من قيام كل مسئول بوجباته الوظيفية على نحو يكفل تسهيل وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتحقيق الصالح العام،  مشيرًا إلى أن تكرار ومخالفة سيتم اخذ مرتكبها بالشدة الرادعة.

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