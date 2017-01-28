تعرف على تاريخ المواجهات الكروية بين مصر والمغرب

تقابل منتخبا مصر والمغرب في 27 مباراة، وكان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصاران فقط لمصر، فيما تعادل الفريقان في 11 مباراة. وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، ...