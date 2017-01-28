 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 05:40 مساءً
روابط سريعة
السيسى: إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر برأسمال 5 مليار جنيه
لقاء الرئيس السيسي بـ 150 شابًا من محافظات الصعيد بأسوان‎

السيسى: إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر برأسمال 5 مليار جنيه

السبت، 28 يناير 2017 05:28 م

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر برأسمال 5 مليار جنيه

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3