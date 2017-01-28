انريكي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال بيتيسالسبت، 28 يناير 2017 08:26 م
أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لفريق برشلونة، عن القائمة التي ستخوض مباراة ريال بيتيس غدًا الأحد، بملعب (بينيتو فيامارين) ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.
وقرر إنريكي ضم 18 لاعبًا، هم كل المتاحين لخوض مواجهة الفريق الأندلسي، بينما تم استبعاد الثلاثي رافينيا ألكانتارا، سيرجيو بوسكيتس، وأندريس إنييستا لشكواهم من إصابات مختلفة.
وتضم القائمة مارك تير شتيجن، ياسبر سيليسين، سيرجي روبرتو، فيدال، جوردي ألبا، لوكاس ديني، صامويل أومتيتي، بيكيه، خافيير ماسكيرانو، جيريمي ماثيو، إيفان راكيتيتش، جوميز، دينيس سواريز، باكو ألكاسير، أردا توران، نيمار، لويس سواريز وليونيل ميسي.
ويحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس، علمًا بأن لقاء الدور الأول انتهى بفوز كاسح للفريق الكتالوني بنتيجة 6-2 في ملعبه “كامب نو”.
ويحل البارسا في المركز الثالث بجدول الليجا برصيد 41 نقطة، بينما يقبع بيتيس في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.
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