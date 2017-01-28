قال نائب رئيس الوزراء الروسي دميتري روغوزين، السبت، إن صواريخ “بروتون-إم” ستخرج من الخدمة لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بسبب مشكلات في محرك الصاروخ.

وأعلن روغوزين قرار التأجيل عبر “تويتر”، بعد أن زار المصنع حيث يتم تصنيع محركات الصواريخ، وفق ما أفادت وكالة اسوشيتد برس، السبت.

وقال إن عاملين في المصنع تورطوا في تزوير وثائق مرتبطة الصواريخ وتعهد بمعاقبة المسؤولين “بقسوة”، مضيفا “كنا محظوظين لأن الأمر لم ينته بوقوع حادث”.

وتعد صواريخ “بروتون-إم” العمود الفقري لبرنامج الفضاء الروسي، وتستخدم لتوصيل المساعدات إلى محطة الفضاء الدولية.

وتعرضت الصواريخ الروسية لحوادث خطيرة في السنوات الأخيرة، كان أبرزها في مايو 2014، عندما تعطل صاروخ “بروتون –إم” الذي كان يحمل قمرا صناعيا متقدما بعد وقت قصير من إطلاقه.