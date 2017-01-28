تقنية الواقع الافتراضي تنافس في الأوسكارالسبت، 28 يناير 2017 05:23 م
اقتحمت الأفلام بتقنية الواقع الافتراضي المهرجانات السينمائية، حتى وصلت إلى منصة الأعمال المرشحة لنيل جائزة الأوسكار هذا العام، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية.
وللكثيرين، فإن الواقع الافتراضي ربما يرادف ألعاب الفيديو ذات التقنيات البصرية العالية والتي تتيح رؤية بزاوية 360 درجة، لكن الإفلام السينمائية القصيرة خرجت لتصحح هذا المفهوم.
وحاز فيلم بيرل (الؤلؤة) على ترشيح الأوسكار، وهو عمل مدته 5 دقائق من إنتاج غوغل.
ويضع الفيلم المشاهد في مقعد راكب بسيارة عائلية، ليتفرج على ابنة تنمو من المهد إلى العشرينات من عمرها مع والدها عازف الغيتار.
وتعرض منصة أوكولوس الافتراضية فيلم “دير أنجليكا” أو عزيزتي أنجليكا، وهو عمل صنع خصيصا لأوساط الواقع الافتراضي.
وتقوم فكرة الفيلم على رسومات تشبه اللوحات الزيتية ورسمت بطريقة فنية لتحريكها، فيمكن للمشاهد الاستمتاع بالحركة مع التعليق الصوتي لبطلة الفيلم بزاوية 360 درجة
وحازت أفلام الـ 360 درجة على اهتمام مهرجان صن دانس الأخير، وجذبت الأنظار إلى تطور صناعة الأفلام.
وانتشرت نظارات الواقع الافتراضي وأصبحت في متناول الجميع، وتتنافس الهواتف النقالة في صنعها وتحديثها لتصبح وسيطا سينمائيا وترفيهيا جديدا فرض تأثيره على تكنولوجيا الأفلام وطريقة صناعتها.
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
مسئول سوداني: أنتجنا 500 طن ذهب منذ عام 2008
كشف مدير عام الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية السودانية الدكتور محمد أبو فاطمة أن انتاج السودان من الذهب منذ عام 2008، وحتى الآن بلغ 500 طن، وأن الاحتياطيات المؤكدة من ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
فتح الشام تأسر عناصر من الفصائل بينهم نجل قائد صقور الشام
أسرت جبهة فتح الشام، العديد من العناصر المنتمين لفصائل في الشمال السوري، من بينهم نجل أحمد عيسى الشيخ، قائد ألوية صقور الشام التي انضمت قبل أيام إلى حركة أحرار ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم ...
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
"إيمان البحر" يشعل حماس الجمهور في معرض الكتاب
“عمرو دياب مش سُبة، أنا قلت إني مش زي عمرو دياب لأن كل واحد فينا له طريقته”. هكذا أجاب المطرب إيمان البحر درويش عما نسب إليه من تصريحات بعدد من الصحف، حول الفنان ...Sat, 28 Jan 2017 12:31:51 GMT
-
بالفيديو والصور.. سيدة تشكو للرئيس السيسي وكيل وزارة الصحة بأسوان
قامت سيدة من أهالي محافظة أسوان بتقديم شكوى للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمصرف”كيما أسوان” اليوم السبت. وبدت السيدة في حالة إرهاق وانفعال وقام الرئيس ...Sat, 28 Jan 2017 13:26:46 GMT
-
تعرف على تاريخ المواجهات الكروية بين مصر والمغرب
تقابل منتخبا مصر والمغرب في 27 مباراة، وكان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصاران فقط لمصر، فيما تعادل الفريقان في 11 مباراة. وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT
-
بعد قرار ترامب.. البرادعي: متى يعلنون وفاة العرب؟؟
انتقد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا رد فعل الدول العربية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 6 دول عربية من دخول الولايات المتحدة. ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT