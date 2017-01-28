المتحدث العسكرى: استشهاد 4 من أبطال الجيش ومقتل 40 إرهابيا بشمال سيناءالسبت، 28 يناير 2017 05:23 م
نشر العقيد اركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ، بيانا جاء فيه انه إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى مداهمة وتمشيط البؤر الإرهابية وملاحقة العناصر التكفيرية ، واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بشمال سيناء ، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن الآتـــى :
- نسف وتدمير ومداهمة عدد (28) منزل خاص بالعناصر التكفيرية تستخدم فى أعمال المراقبة والإختباء والتأثير بالنيران على القوات بالإضافة إلى تفتيش عدد (47) منزل للبحث عن أنفاق .
- تدمير عدد ( “2” عربة نصف نقل مفخخة - “6” عربة دفع رباعى - “3” دراجة بخارية ) والتحفظ على عدد “5” عربات آخرين خاصة بالعناصر التكفيرية .
- القضاء على فرد تكفيرى والقبض على عدد (24) آخرين .
- إكتشاف وتدمير (2) جسم نفق رئيسى وعدد (5) فتحة نفق .
- ضبط بندقية آلية وعدد (“5” خزنة - “125” طلقة بندقية آلية ).
- تدمير عدد (10) حفرة برميلية داخل إحدى المزارع تستخدم فى الإختباء وإنتاج النيران على قواتنا .
كما واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى مداهمة وتدمير البؤر الإرهابية بوسط سيناء ، وقد أسفرت أعمال المداهمات عن الآتـــى :
- القضاء على عدد (19) فرد تكفيرى وإصابة عدد (7) آخرين .
- القبض على عدد (12) فرد يشتبه تورطهم فى أعمال إرهابية .
- تدمير عدد (2) مخزن للعبوات الناسفة , وعدد (2) ورشة تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .
- تدمير عدد (20) دائرة كهربائية بالمفجر تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة .
- إكتشاف وتدمير عدد (5) عبوة ناسفة كانت معده لإستهداف القوات .
- تدمير عربة فنطاس مياه مفخخة + دراجة نارية مفخخة + أجهزة إتصال مفخخة .
- تدمير مخزن وقود يحتوى على (1100) لتر وقود أنواع مخزنة لصالح العناصر الإرهابية .
- كما تمكنت عناصر حرس حدود بالجيش الثالث الميدانى من إكتشاف وتدمير عدد (2) مخزن تحت الأرض تحتوى على عدد (6) طن من المواد المخدرة معده للتوزيع .
وقد نتج عن أعمال المداهمات إستشهاد عدد (2) ضابط وعدد (2) جندى من أبطال القوات المسلحة نتيجة إنفجار عبوة ناسفة على أحد محاور التحرك .
وتواصل قوات إنفاذ القانون تنفيذ مهامها بكل إصرار وعزيمة لإقتلاع جذور الإرهاب والتصدى للمخربين والمهربين والعناصر الإجرامية .
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