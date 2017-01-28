رئيس الوزراء: سنعمل على تطوير محافظات الصعيد والاستثمار فيهاالسبت، 28 يناير 2017 05:36 م
قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، إن المرحلة الحالية تتسم بالشفافية ومواجهة المشكلات المتعددة التي تراكمت على مدى سنوات دون أن نتعامل معها لتصبح مزمنة ومطلوب حلها خلال فترة زمنية وجيزة، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة ومعدلات آداء غير مسبوقة، ومضاعفة الإنجاز عشرات المرات في مختلف المجالات، حتى يشعر المواطن بتحسين أحواله.
وأضاف أمام مؤتمر الشباب السنوي الثاني باسوان أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع معدلات أداء الحكومة في تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والبنية التحتية وكذلك المشروعات التنموية، وما تشارك به القوات المسلحة من مشروعات قومية لدفع الأداء الاقتصادي.
وأوضح رئيس الوزراء أن أحد الأسباب الرئيسية للمشاكل التي تعاني منها مصر اليوم أن مختلف القطاعات لم تعمل بالحد الأدنى الذي يغطي تكلفة تشغيلها، وتم ترحيل المشكلات إلى المرحلة التي وصلنا إليها الآن، ويجب أن تكون لدينا قناعة بضرورة الحفاظ على مرافق الدولة والعمل على تطويرها وإلا تدهورت حالتها.
وبالنسبة للصعيد قال المهندس شريف إسماعيل إن الحكومة تسعى لخفض معدلات الفقر المرتفعة وان تصبح محافظات الصعيد جاذبة للاستثمار، وذلك عن طريق حزمة من التشريعات الجديدة، وأيضاً تطوير البنية الأساسية مثل الكهرباء والطرق وربط الصعيد بالموانيء مثل سفاجا لتتم من خلاله عمليات استيراد وتصدير، إلى جانب منح مزايا نسبية والترويج للسياحة ودفع مشروع المثلث الذهبي وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروع الأعشاب الطبية والعطرية في بني سويف، كما سنعمل على تصنيع منتجات مثل الوقود والأسمدة في مناطق الصعيد.
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