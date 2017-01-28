 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 05:29 مساءً
روابط سريعة
دراسة تكشف مفاهيم خاطئة لدى الفتيات عن ذكاء الذكور
اختبار_الذكاء_للاطفال

دراسة تكشف مفاهيم خاطئة لدى الفتيات عن ذكاء الذكور

السبت، 28 يناير 2017 05:21 م

كشفت دراسة حديثة حول الأحكام المسبقة، أن الطفلات اللائي يبلغن من العمر 6 أعوام، يعتقدن أن الذكور يتفوقون عليهن في مقدرات الذكاء.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة، فإن الفتيات لا يعتبرن النجاح في الدراسة أمرا فطريا يمكن للجنسين أن يحرزاه، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

وأوضح الباحث في جامعة نيويورك، أندري سيمبيان، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن النتائج التي جرى التوصل إليها، تظهر حجم التأثير الذي تمارسه الأحكام المسبقة على الإناث.

وأضاف أن شيوع أحكام مسبقة، لا سند لها، عن تفوق الذكور، في مراحل مبكرة من العمر، من شأنه أن يؤثر على المسار الدراسي للأطفال.

واعتمد الباحثون عينة من 400 طفل، نصفهم من الإناث، لأجل قياس مدى تأثرهم بأحكام مسبقة عن الذكاء والقدرات الذهنية.

وبموجب التجربة، قرأت مجموعة من 96 طفلا، ذكورا وإناثا، قصة عن شخص بالغ الذكاء، دون إطلاعهم على صوره، ثم طلب الباحثون منهم أن يحددوه في مجموعة صور  مقترحة للفتيات والفتية.

ووجدت الدراسة أن الفتيات اللائي يبلغن من العمر خمس سنوات يتجهن لربط الذكاء بجنسهن، لكن من يبلغن من العمر ستا أو سبع سنوات، يملن أكثر فأكثر إلى اختيار الشخص الذكي من صور الذكور.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3