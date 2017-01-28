كشفت دراسة حديثة حول الأحكام المسبقة، أن الطفلات اللائي يبلغن من العمر 6 أعوام، يعتقدن أن الذكور يتفوقون عليهن في مقدرات الذكاء.

وبحسب ما نقلت صحيفة “تلغراف” البريطانية عن الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة، فإن الفتيات لا يعتبرن النجاح في الدراسة أمرا فطريا يمكن للجنسين أن يحرزاه، سواء كانوا ذكورا أو إناثا.

وأوضح الباحث في جامعة نيويورك، أندري سيمبيان، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن النتائج التي جرى التوصل إليها، تظهر حجم التأثير الذي تمارسه الأحكام المسبقة على الإناث.

وأضاف أن شيوع أحكام مسبقة، لا سند لها، عن تفوق الذكور، في مراحل مبكرة من العمر، من شأنه أن يؤثر على المسار الدراسي للأطفال.

واعتمد الباحثون عينة من 400 طفل، نصفهم من الإناث، لأجل قياس مدى تأثرهم بأحكام مسبقة عن الذكاء والقدرات الذهنية.

وبموجب التجربة، قرأت مجموعة من 96 طفلا، ذكورا وإناثا، قصة عن شخص بالغ الذكاء، دون إطلاعهم على صوره، ثم طلب الباحثون منهم أن يحددوه في مجموعة صور مقترحة للفتيات والفتية.

ووجدت الدراسة أن الفتيات اللائي يبلغن من العمر خمس سنوات يتجهن لربط الذكاء بجنسهن، لكن من يبلغن من العمر ستا أو سبع سنوات، يملن أكثر فأكثر إلى اختيار الشخص الذكي من صور الذكور.