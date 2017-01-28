أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته البالغة بجوده فى أسوان، قائًلا: “اتحدث اليكم اليوم والسعادة تغمرنى وتمتزج بها مشاعر الفخر والاعتزاز بوجودى هنا على هذه الارض الاصيلة الغالية على قلوبنا ونحن سويا على ضفاف نيلنا الخالد، هبة الله لنا والسارى فى رحلته الابدية من الجنوب الى الشمال حاملا للمصريين الخير والحياة، وشاهدا على التاريخ منذ ان بزغت شمس الحضارة الانسانية هنا فى ربوع صعيدنا الطيب”.

وأشار الرئيس السيسي خلال كلمته فى ختام مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة أسوان، ان مؤتمرات الشباب ساهمت فى فتح قنوات اتصال مباشرة بين الشباب والمسئولين، مضيفًا: قررت انشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر لتوفير فرص عمل والعناية باثار النوبة.

ووجه الرئيس حديثه لأهالى النوبة: يا أهل النوبة يعنى احنا يا مصريين كلنا مش هانعرف نراضيكوا يعنى؟، ده احنا لو هنقطع من جسمنا عشانكم”.