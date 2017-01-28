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لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة تعقد اجتماعا مع ممثلي أصحاب المدارس
الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم

لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة تعقد اجتماعا مع ممثلي أصحاب المدارس

السبت، 28 يناير 2017 04:56 م
محيط: أ ش ا

عقدت لجنة بحث معوقات المدارس الخاصة اجتماعا برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام مع ممثلي أصحاب المدارس لمناقشة مقترح تعديل القرار الوزاري رقم (420) لسنة 2014 المنظم للمدارس الخاصة والمقدم من جمعية أصحاب المدارس الخاصة.

وانتهى اللقاء بإحالة المقترح للجنة من التعليم الخاص والشئون القانونية والتوجيه المالي والإداري؛ لمراجعته خلال شهر على أن يتم عقد اجتماع آخر لدراسة المقترح بعد مراجعته.

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