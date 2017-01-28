مصيلحي: تنويع مصادر استيراد اللحوم للحصول على أفضل المواصفات

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة الأرصدة من الماشية السودانية لتصل إلى ٧٢ الف رأس و أنه تقرر زيادة معدلات الذبح اليومية لتصل ...