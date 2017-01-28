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تحديث الأندرويد الجديد يخفض من دقة شاشات جالاكسي اس 7
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تحديث الأندرويد الجديد يخفض من دقة شاشات جالاكسي اس 7

السبت، 28 يناير 2017 04:54 م

تزود سامسونج هواتفها الذكية الرائدة بشاشات مميزة عالية الدقة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على هواتف غالاكسي اس 7 التي جاءت مع شاشات بدقة Quad HD .

بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث الأندرويد 7.0 Nougat للهاتفين جالاكسي اس 7 و جالاكسي اس 7 ايدج، الأمر الذي خفض الدقة الافتراضية للشاشة إلى Full HD في هذا التحديث.

إلا أن سامسونغ لا تزال تتيح للمستخدمين رفع دقة شاشة هواتف جالاكسي اس 7 الخاصة بهم إلى Quad HD من خلال إعدادات الشاشة في تطبيق الإعدادات، فضلا عن إمكانية خفض دقة الشاشة أيضا إلى HD .

وتتيح شركة سامسونج في تحديث الأندرويد 7.0 Nougat لهواتف  جالاكسي اس 7 ثلاث خيارات عندما يتعلق الأمر بدقة الشاشة وهي HD و Full HD إضافة إلى Quad HD.

وجاء هذا القرار بتخفيض دقة شاشات هواتف جالاكسي 7 في تحديث الأندرويد 7.0 Nougat لتصبح Full HD هي الدقة الافتراضية، يهدف لإطالة عمر البطارية بالنظر إلى أن دقة Full HD تتطلب طاقة أقل بالمقارنة مع دقة Quad HD.

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