تزود سامسونج هواتفها الذكية الرائدة بشاشات مميزة عالية الدقة، وهذا الأمر ينطبق أيضا على هواتف غالاكسي اس 7 التي جاءت مع شاشات بدقة Quad HD .

بدأت شركة سامسونج بإصدار تحديث الأندرويد 7.0 Nougat للهاتفين جالاكسي اس 7 و جالاكسي اس 7 ايدج، الأمر الذي خفض الدقة الافتراضية للشاشة إلى Full HD في هذا التحديث.

إلا أن سامسونغ لا تزال تتيح للمستخدمين رفع دقة شاشة هواتف جالاكسي اس 7 الخاصة بهم إلى Quad HD من خلال إعدادات الشاشة في تطبيق الإعدادات، فضلا عن إمكانية خفض دقة الشاشة أيضا إلى HD .

وتتيح شركة سامسونج في تحديث الأندرويد 7.0 Nougat لهواتف جالاكسي اس 7 ثلاث خيارات عندما يتعلق الأمر بدقة الشاشة وهي HD و Full HD إضافة إلى Quad HD.

وجاء هذا القرار بتخفيض دقة شاشات هواتف جالاكسي 7 في تحديث الأندرويد 7.0 Nougat لتصبح Full HD هي الدقة الافتراضية، يهدف لإطالة عمر البطارية بالنظر إلى أن دقة Full HD تتطلب طاقة أقل بالمقارنة مع دقة Quad HD.