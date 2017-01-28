استدعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشاب الأسوانى علاء والذى فجر قضية مصرف “كيما” للوقوف بجواره أثناء كلمته فى ختام مؤتمر الشباب، مضيفًا: “بشكرعلاء على اللى قاله، ويبدو أن الرد ماكنش كافى للناس قلنا نروح سوا مع بعض ونشوف الامر على الطبيعة، مش عشان انا معنديش ثقة فى الحكومة ولكن لأنى معودتش زمايلى فى الحكومة إن نضحك على بعض لأن احنا كل يوم مع بعض”.

وأردف الرئيس فى ختام مؤتمر الشباب المنعقد بمحافظة أسوان، “حبيت انتهزها فرصة وبشكر علاء تانى وثالث وروحت بدون ترتيب شوفت المصريين والصعايدة بجد، مضيفًا: “إيه الاصل ده وايه الذوق ده”، أنا بشكر الناس اللى كانت موجودة فى الشوارع، فرد احد المشاركين على الرئيس ” روح الله يعمر بيتك يا ريس”.