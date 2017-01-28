أي فون 7 تجاوز أي فون 6 S في حجم مبيعاته

سجلت شركة أبل رقما قياسيا جديدا على صعيد مبيعات هواتفها الذكية حيث شكلت المبيعات الإجمالية لأي فون 7 وموديلات هاتفها الذكي من الجيل السادس 70% من حجم مبيعاتها عالمياً.

كما يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الطلب على الموديل الجديد فاق الطلب على موديل أي فون 6 S.

وركز القائمون على الوكالة التحليلية التي تحدثت عن الموضوع انصباب اهتمام الجميع على واقع أن 16% من أصحاب الموديلات القديمة من الهواتف الذكية لشركة أبل اشتروا موديلا جديدا من بين موديلات أجهزتها. فقد تحول نحو 15% من أصحاب الأجهزة العاملة في نظام Android للتشغيل إلى نظام iOS في العام الماضي.

وبلغت حصة الهواتف الذكية من الجيلين السادس والسابع لشركة أبل نسبة 70% من المنتجات الإجمالية لهذه الماركة، علما بأن هذا المؤشر وصل إلى 45% في لحظة انطلاق مبيعات أي فون 7.