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السبت 28 يناير 2017 04:06 مساءً
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الرئيس يدعو المشاركين بمؤتمر الشباب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء
السيسي - مؤتمر الشباب

الرئيس يدعو المشاركين بمؤتمر الشباب بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

السبت، 28 يناير 2017 04:48 م

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته الختامية بالمؤتمر الوطنى الثالث للشباب بمطالبة الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن.

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