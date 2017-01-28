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آبل تسجل جهازا لاسلكيا غريبا!
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آبل تسجل جهازا لاسلكيا غريبا!

السبت، 28 يناير 2017 04:48 م

ذكرت اللجنة المركزية المسؤولة عن الاتصالات في الولايات المتحدة أن شركة آبل سجلت لديها جهازا لاسلكيا مجهولا مزودا بتقنية بلوتوث و NFC.

ووفقا لأحد أعضاء اللجنة “لا تتطابق مواصفات الجهاز الجديد الذي يحمل رقم  A1846 مع مواصفات أي من أجهزة آبل المسجلة لدينا”.

وتشير كل المعلومات الواردة عن الخبراء في اللجنة إلى أن الجهاز الجديد المسجل يستهلك من 100 إلى 700 ميلي أمبير ومن 5.5 إلى 13.2 فولت، أي أن استهلاكه للطاقة يشبه إلى حد كبير استهلاك “كمبيوتر تلفزيوني” صغير يستهلك 920 ميلي أمبير و 12 فولت.

ويؤكد الخبراء أن الجهاز المسجل الجديد هو ثاني جهاز تسجله شركة آبل عند اللجنة المركزية الأمريكية للاتصالات بعد الجهاز السابق الذي حمل رقم  А1844.

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