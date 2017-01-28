شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الوطني الدوري للشباب، المنعقد بمدينة أسوان.

وكرم الرئيس عددًا من المبدعين، ومنهم محمد هشام محمد وجيسكا مجدي وصلاح محمد وإسلام فتحي محمد وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن وأيمن جلال محمد ولقاء مصطفى الخولي وعلام نور الدين.

وشارك الرئيس، اليوم، في جلسات “الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة”، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب، المنعقد يومي 27 و28 يناير بمدينة أسوان.