 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 04:01 مساءً
روابط سريعة
"التضامن": إطلاق برنامج "فرصة" لدعم التمكين الاقتصادي في الصعيد
غادة والي وزيرة التضامن اﻻجتماعي‎

"التضامن": إطلاق برنامج "فرصة" لدعم التمكين الاقتصادي في الصعيد

السبت، 28 يناير 2017 04:44 م

 

شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بأسوان، حيث حضرت جلسة “مبادرة الصعيد.. حماية اجتماعية”.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خدمات الحماية الاجتماعية بالوجه القبلي، وإطلاق برنامج “فرصة” لدعم التمكين الاقتصادي فيه.

وقالت غادة والي: “أصبح لدينا قاعدة بيانات مكتملة في كل محافظة”.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في جلسات الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد يومي 27 و28 يناير بمدينة أسوان.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3