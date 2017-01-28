"التضامن": إطلاق برنامج "فرصة" لدعم التمكين الاقتصادي في الصعيد

شاركت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بأسوان، حيث حضرت جلسة “مبادرة الصعيد.. حماية اجتماعية”.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خدمات الحماية الاجتماعية بالوجه القبلي، وإطلاق برنامج “فرصة” لدعم التمكين الاقتصادي فيه.

وقالت غادة والي: “أصبح لدينا قاعدة بيانات مكتملة في كل محافظة”.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، في جلسات الصعيد بين التحديات وآفاق التنمية ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للصعيد في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد يومي 27 و28 يناير بمدينة أسوان.