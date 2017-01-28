انتزع منتخب سوريا المركز الثالث في كأس العالم العسكرية بركلات الجزاء الترجيحية ، بنتيجة 9-7 أمام نظيره المصري في لقاء اليوم السبت.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما سجلهما كلاً من أحمد الشيخ وصلاح سليمان في الدقيقة 3 و 61 وزكريا قدور في الدقيقة 34 و 91.

واحتكم الفريقان للركلات الجزاء الترجيحية ليحسم المنتخب السوري لصالحه.

أضاع في ركلات الجزاء كلاً من عمرو جمال ونور السيد وأضاع لسوريا اللاعب سمير بلال.

ويعود المنتخب السوري للمركز الثالث بعد 36 عاماً، بينما اكتفى الفراعنة بالمركز الثالث.

يذكر أن المنتخب المصري خسر لقاءه السابق في دور نصف النهائي بركلات الجزاء الترجيحية أيضاً أمام نظيره سلطنة عمان.