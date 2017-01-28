سيدة أسوانية للسيسي:"أقسم بالله لا عايزة علاج ولا فلوس عايزة حقي"السبت، 28 يناير 2017 04:38 م
أكدت سيدة من أهالي أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي تبكي بكاءً شديدًا: “أقسم بالله لا عايزة علاج ولا فلوس عايزة حقي بس.. أنت أول رئيس تشرف المرأة المصرية”.
وفي لفتة كريمة من الرئيس احتضن السيدة البسيطة وربت علي كتفيها لمسح دموعها وهي تردد باكية: “الله ينصرك ياريس دنيا وآخرة زي ما جربت بخاطري”.. وأسقاها الرئيس السيسي بيده مياه وربت علي كتفها كي تكف عن بكاها الشديد من فرحتها بلقائه.
وقالت السيدة الأسوانية للرئيس:” قالوا لي هيضربوكي بالنار لو صممتي تقابلي الريس قلت لهم لا السيسي عمره ما يضرب أهله بالنار.. وأهو الريس أخدنى في حضنه وجبر بخاطري الله يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري دنيا وآخرة”.
وأوضحت السيدة للرئيس أن لها شكوي وسلمت أوراقها كى يرجع لها الرئيس آدميتها وترفع رأس أبنائها ويفتخرون بها، ووعدها الرئيس السيسي بالاطلاع عليها وحلها.
وتابعت السيدة في أثناء تفقد الرئيس لمنطقة كيما بأسوان لتفقد مشروع تطوير كيما 1 و2: “يا ريس الناس هنا فقراء جدًا ومحتاجين رعاية واهتمام”.
جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الوطني الدوري الثاني بأسوان الذى يشهده ويرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الثالية حول “المشاركة السياسية وانتخابات المحليات في الصعيد”.
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