ناسا تنشر صورا لدوامات عملاقة حول المشتريالسبت، 28 يناير 2017 04:36 م
نشرت وكالة ناسا صورا لثالث أكبر دوامة هوائية تم رصدها في الغلاف الغازي لكوكب المشتري في السنوات الأخيرة.
ويؤكد خبراء الوكالة أن “الصور التي نشرت مؤخرا التقطت في الـ 11 من ديسمبر/كانون الأول 2016 بواسطة المسبار الفضائي (جونو) من على مسافة تبعد 16.6 ألف كلم عن سطح المشتري، ويظهر في الصور عدد من الدوامات الهوائية المنتشرة في الغلاف الجوي للكوكب، تقابلها دوامة هوائية هائلة الحجم في المنطقة الوسطى من الغلاف”.
وأشار العلماء إلى أن الدوامات الهوائية ليست ظاهرة غريبة على الغلاف المحيط بكوكب المشتري، لكن هذه الدوامة تعد من أكبر الدوامات التي تم رصدها حتى الآن.
ويذكر أن المسبار “جونو” كان تم إطلاقه في الـ 5 من أغسطس/آب سنة 2011 على متن صاروخ “أطلس 5”. ووصل إلى مدار المشتري في 4 يوليو 2016، بعد قطع مسافة 2.8 مليار كيلومتر، ومن المخطط له أن يدور حول المشتري 37 مرة على مسافة 5000 كيلومتر فقط عن الكوكب العملاق.
ومهمة “جونو” الرئيسية هي جمع معلومات عن بنية الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للمشتري وإرسالها إلى الأرض ليستعين بها العلماء في دراستهم لهذا الكوكب الغازي.
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