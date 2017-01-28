 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 04:10 مساءً
روابط سريعة
ناسا تنشر صورا لدوامات عملاقة حول المشتري
5889fe61c4618852788b456a

ناسا تنشر صورا لدوامات عملاقة حول المشتري

السبت، 28 يناير 2017 04:36 م

نشرت وكالة ناسا صورا لثالث أكبر دوامة هوائية تم رصدها في الغلاف الغازي لكوكب المشتري في السنوات الأخيرة.

ويؤكد خبراء الوكالة أن “الصور التي نشرت مؤخرا التقطت في الـ 11 من ديسمبر/كانون الأول 2016 بواسطة المسبار الفضائي (جونو) من على مسافة تبعد 16.6 ألف كلم عن سطح المشتري، ويظهر في الصور عدد من الدوامات الهوائية المنتشرة في الغلاف الجوي للكوكب، تقابلها دوامة هوائية هائلة الحجم في المنطقة الوسطى من الغلاف”.

وأشار العلماء إلى أن الدوامات الهوائية ليست ظاهرة غريبة على الغلاف المحيط بكوكب المشتري، لكن هذه الدوامة تعد من أكبر الدوامات التي تم رصدها حتى الآن.

ويذكر أن المسبار “جونو” كان تم إطلاقه في الـ 5 من أغسطس/آب سنة 2011 على متن صاروخ “أطلس 5”. ووصل إلى مدار المشتري في 4 يوليو 2016، بعد قطع مسافة 2.8 مليار كيلومتر، ومن المخطط له أن يدور حول المشتري 37 مرة على مسافة  5000 كيلومتر فقط عن الكوكب العملاق.

ومهمة “جونو” الرئيسية هي جمع معلومات عن بنية الغلاف الجوي والمجال المغناطيسي للمشتري وإرسالها إلى الأرض ليستعين بها العلماء في دراستهم لهذا الكوكب الغازي.

5889fe54c46188fe778b4569

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3