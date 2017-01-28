 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 04:04 مساءً
روابط سريعة
الحبس 6 أشهر لريهام سعيد في سب زينة
ريهام سعيد

الحبس 6 أشهر لريهام سعيد في سب زينة

السبت، 28 يناير 2017 04:32 م

 

قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، وسكرتارية محمود صالح، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، 6 شهور وغرامة 10 آلاف وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة.

وكان عاصم قنديل محامي الممثلة زينة قد قدم بلاغًا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج «صبايا الخير»، على قناة النهار، قائلا في بلاغه: «إن ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي المشار إليه في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3