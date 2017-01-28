قضت محكمة جنح أكتوبر برئاسة المستشار محمد عامر، وسكرتارية محمود صالح، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، 6 شهور وغرامة 10 آلاف وتعويض 10 آلاف جنيه في اتهامها بتشويه سمعة الفنانة زينة.

وكان عاصم قنديل محامي الممثلة زينة قد قدم بلاغًا للنائب العام ضد ريهام سعيد، والصحفي أحمد الهواري، يتهمهما بتشويه سمعة موكلته، خلال إحدى حلقات برنامج «صبايا الخير»، على قناة النهار، قائلا في بلاغه: «إن ريهام سعيد شوّهت سمعة موكلتي، وشهّرت بها، باستضافة الصحفي المشار إليه في حلقة تناولت مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيا أن الفنانة زينة كانت على علاقة برجل أعمال، وأنه والد طفليها».