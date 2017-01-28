

أعربت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، عن تشككها في إحراز نجاح على المدى القصير في تحقيق توزيع أكثر عدلا لأعباء استقبال اللاجئين بأوروبا.

وحول الاجتماع الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المنتظر يوم الجمعة القادم، قالت ميركل في تسجيل فيديو جديد لها نُشر اليوم السبت: “إنه لا يزال يعد لوحا سميكا يتعين علينا ثقبه، وفي هذا الشأن لا أود إبداء الكثير من التفاؤل”.

واستدركت ميركل قائلة ولكن يتعين علينا الإصرار على أن يُبدي كل طرف قدرا من التضامن في التوزيع، مشددة على ضرورة أن يكون هناك استعداد في كل مكان للمشاركة في جميع جوانب مواجهة قضية الهجرة.

وطبقا لتقرير إعلامي نشرته جريدة “دويتش فيلا” فإنه من المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي -إضافة إلى بريطانيا- في مالطا يوم الجمعة القادم، ويتركز النقاش على موضوع الهجرة واللاجئين.

وقالت ميركل: “إننا نرغب بالطبع في منع الهجرة غير الشرعية. ونعتقد أيضا أنه يقصد بذلك لاجئين؛ لأن العام الماضي غرق ما يزيد على أربعة آلاف لاجئ في البحر المتوسط، أغلبهم كانوا في الطريق من ليبيا إلى إيطاليا”.

وأشارت إلى أنه لا يمكن التخطيط لاتفاقية يمكن من خلالها إعادة الأشخاص إلى ليبيا، إلا “إذا تحسن الوضع السياسي في ليبيا”، وأوضحت أن ذلك يشمل مثلا أن “تكون حكومة الوحدة الوطنية، حكومة وحدة حقيقية، وأن يكون لديها سيطرة على البلد بأكملها”.