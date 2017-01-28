كشفت شركة “بوينج” الأمريكية عن بزة فضائية جديدة ستستخدم في مركباتها المأهولة من طراز ” Starliner “.

وقد تم نشر صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو عن هذه البزة على موقع” ناسا” الإلكتروني الرسمي.

ويبلغ وزن البزة الفضائية التابعة لشركة “بوينج” نحو 9 كيلوغرامات ، ما يقل بمقدار 1.5 مرة عن وزن البزة التي كانت تستخدم في مكوك “شاتل”.

وصارت الخوذة التي تحمي رأس رائد الفضاء تشكل جزءًا لا يتجزأ من البزة نفسها التي تضم أيضا كفوفا مزودة بمستشعرات.

ولن تستخدم البزة الجديدة للقيام برحلات إلى خارج المركبة. إلا أنها يمكن أن تستخدم في حال مواجهة أفراد طاقم المركبة الفضائية لظروف طارئة.

وجاء على موقع “ناسا” أن البزة الجديدة تتفق وكل الشروط التي تطرحها ناسا من حيث الأمان والفاعلية.