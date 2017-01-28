محافظ الغربية يفتتح أعمال تطوير شارع الجيش ب 4 ملايين و500 ألف جنيهالسبت، 28 يناير 2017 04:30 م
افتتح محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر اليوم السبت أعمال توسعة وتطوير امتداد شارع الجيش أمام الإستاد بتكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه؛ حيث تم إضافة 4 حارات مرور للسيارات لكل اتجاه ليصبح 6 حارات لكل اتجاه وعمل منطقة انتظار سيارات أمام الإستاد.
كما افتتح المحافظ حديقة محافظة الغربية بعد تطويرها وتشجيرها بمبنى الإذاعة والتليفزيون بوسط الدلتا بتكلفه 50 ألف جنيه مهداه من المحافظة، مطالبا رئيس قناة الدلتا بطنطا بضرورة استغلال الأرض الفضاء الموجودة خلف مبنى التليفزيون والتي تصل مساحتها إلى 5 أفدنة.
ووجه المحافظ رئيس مدينة طنطا باستكمال أعمال التطوير بامتداد طريق الإستاد حتى كوبرى عدلي منصور والتنبيه على أصحاب العمارات بالمنطقة بدهان جوانب العمارات لتعطى منظرا جماليا وحضاريا للمنطقة.
كما وجه المحافظ اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة بإعطاء فرصة شهرين لرؤساء المدن والأحياء على مستوى المحافظة للقيام بإجراء مسابقة تقييم شاملة لبرامج التطوير لكل منهم وكيفية التعامل مع المواطنين وسرعة انجاز الأعمال المكلف بها ونظافة الشوارع.
ورافق المحافظ اللواء طلعت منصور السكرتير العام للمحافظة، واللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة.. ورئيس مدينة طنطا، ورئيس حي أول وثان طنطا، وأعضاء مجلس النواب عن مدينة طنطا.
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