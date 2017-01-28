أكد نائب رئيس الوزراء الروسى أركادى، دفوركوفيتش، أن قرار استئناف رحلات الطيران الروسية إلى القاهرة بات قريبا.

وقال دفوركوفيتش للصحفيين اليوم السبت وفقا لما نشرته “روسيا اليوم”: “لم يتقرر بعد موعد عقد اللقاء مع الجانب المصرى، لكن كما قلنا فإن الأولوية هى لبدء الرحلات إلى مطار القاهرة، ومن ثم سنواصل العمل على بقية المطارات”.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسى: “لن أذكر الموعد، ولكن أعتقد أن القرار بشأن القاهرة بات قريبا”، مشيرا إلى أن العمل على الارتقاء بإجراءات الأمان بمطارى الغردقة وشرم الشيخ لم ينته بعد.

وأعلن وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف، الجمعة، أن الوزارة تستعد لتوقيع اتفاقية حول أمن الطيران مع مصر، ومن شأن هذه الاتفاقية أن تمهد لاستئناف رحلات الطيران مع القاهرة.

وعلقت موسكو رحلات الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر 2015 بعد تحطم طائرة روسية فوق شبه جزيرة سيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ217، وأفراد طاقمها الـ7.

وفي سبتمبر الماضي، وضع الجانبان خطة تهدف لاستئناف رحلات الطيران بين مطارى موسكو والقاهرة كمرحلة أولى، ومن ثم استئناف رحلات الطيران النظامية بين العاصمة الروسية ومدينتى شرم الشيخ والغردقة، ليعود بعدها المسئولون الروس والمصريون إلى مناقشة مسألة استئناف رحلات الطيران العارضة “تشارتر” بين البلدين.