أشار مختصون في علم الكواكب من فرنسا والولايات المتحدة إلى منشأ سطح أكبر جسم فضائي في حزام الكويكبات الواقع بين المريخ والمشتري وهو كوكب سيريس القزم.

وقد توصل العلماء إلى أن سطح سيريس نسبة الكربون فيه ضئيلة جدا بينما يتألف خمس هذا السطح تقريبا من مواد السليكات. وجاءت هذه الأخيرة عن طريق سقوط نيازك وكويكبات منتمية إلى أسرة كويكبات ايوس (Eos) على سطح الجسم الفضائي المذكور.

توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات عن طريق دراسة الكوكب القزم بواسطة مرصد SOFIA العامل في مجال الأشعة تحت الحمراء. وقد أصبحت سيريس الجسم الفضائي الثالث بعد إيابيتوس قمر زحل وكارون قمر بلوتو الذي تم تشكيل جزء ملحوظ من سطحه عن طريق مادة خارجية جليبة.

اكتشفت سيريس في عام 1801 من قبل عالم الفلك الإيطالي جوريبي بياتسزي وسميت سيريس تيمنا بإلاهة الخصوبة في الأساطير الإغريقية. ويبلغ قطر هذا الجسم الفضائي نحو 940 كيلومترا مما يجعله أكبر جسم فضائي في حزام الكويكبات المذكور.