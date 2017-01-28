سايكلر".. مركبة فضائية مستقبلية قد تنقل البشر إلى القمر خلال يومين

طرح الخبراء ادعاءات تشير إلى إمكانية قضاء العطلة على سطح القمر خلال العقد المقبل، ويشمل المفهوم الجديد ميزة نقل السياح والإمدادات والمعدات إلى سطح القمر خلال يومين فقط.

ويعتمد مفهوم “الرواية” عن المركبة الفضائية Cycler على التكنولوجيا المتاحة اليوم، كما طرح الخبراء إمكانية نقل الأشخاص إلى الكويكبات والمريخ في حال إثبات المفهوم الجديد موثوقيته.

وطرح تشارلز بومبارديير من المنظمة الغير الربحية Imaginactive ومقرها مونتريال هذا المفهوم الجديد الذي تتمثل مهمته في إلهام أجيال المستقبل خلقَ تصاميم للنقل الفضائي الحديث.

وقال بومبارديير: “أعتقد أن المركبة الفضائية Cycler ستكون مثابة النموذج النمطي لاختبار تجميع التقنيات المتعددة وإثبات فعاليتها وإمكانية تحقيق هذه الرؤية المستقبلية. كما سيكون المفهوم الجديد عبارة عن وسيلة لإنعاش صناعة سياحة الفضاء وتطوير المركبات الفضائية”.

ويعتمد مفهوم مركبة الفضاء على استخدام التكنولوجيا المتوافرة في عدد من الشركات الفضائية، بما في ذلك Bigelow Aerospace و Masten Space Systems وسبيس إكس.

وسيتألف هيكل المركبة الفضائية من وحدات النفخ B330 التابعة لـ Bigelow، والتي من شأنها أن تكون مرتبطة معا لتشكيل سلسلة من 3 عربات فضائية.

ويوجد في كل عربة 4 رواد فضاء كما ستكون العربة قادرة على نقل نحو 12 راكبا، سيكونون مثابة سياح فضاء ضمن رحلة تستغرق نحو 6 أيام حول القمر. وستشمل كل عربة نحو اثنين من مراكز الخدمة “SpaceX Dragon” الضرورية لمراكز القيادة وتقديم خدمات الإشعاع الآمن ومركبات الهروب في حالات الطوارئ.

وقد تُستخدم العربة الثانية كمكان للنوم والأنشطة اليومية وصالة عرض وتناول الطعام.

وعندما تغادر مركبة cycler الأرض ستنطلق بسرعة تصل إلى 40 ألف كم/ساعة، قبل أن تتباطأ إلى سرعة مدارية ثابتة تبلغ 8 آلاف كم/ساعة بعد مغادرة الغلاف الجوي. وهذا يعني أن المركبة الفضائية تحتاج يومين فقط للسفر إلى القمر.

وسيكون هنالك مركبة على سطح القمر من أجل استقبال cycler وتسلم البضائع والهبوط بها بسلام على السطح، ولكن هذه الرحلة لن تكون رخيصة على الإطلاق.

فقد تكلف الرحلة الفضائية بين 5 و10 ملايين دولار، لذا ستكون مخصصة لأبناء الأثرياء فقط.