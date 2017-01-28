 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 04:07 مساءً
روابط سريعة
بالفيديو.. سقوط طالبتين من باراشوت أثناء رحلة في وادي الريان
وادي الريان

بالفيديو.. سقوط طالبتين من باراشوت أثناء رحلة في وادي الريان

السبت، 28 يناير 2017 04:25 م

 
تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط فتاتين بمظلة في وادي الريان.

كانت الطالبتين “أماني ياسر” و”نوران ياسر” من بورسعيد، في رحلة إلى وادي الريان، عندما قررتا أن تركبا “الباراشوت” لكن خلال استعدادهما لربط أحزمة الأمان، وبعد ترك المسئولين عن ذلك لهما طارت المظلة للأعلى لتسقط الفتاتين من ارتفاع شاهق وسط صرخت زملائهما.

نقلت الفتاتان إلى المستشفى العام بالفيوم، في حالة خطرة بكسور متعددة بجسديهما.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3