

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط فتاتين بمظلة في وادي الريان.

كانت الطالبتين “أماني ياسر” و”نوران ياسر” من بورسعيد، في رحلة إلى وادي الريان، عندما قررتا أن تركبا “الباراشوت” لكن خلال استعدادهما لربط أحزمة الأمان، وبعد ترك المسئولين عن ذلك لهما طارت المظلة للأعلى لتسقط الفتاتين من ارتفاع شاهق وسط صرخت زملائهما.

نقلت الفتاتان إلى المستشفى العام بالفيوم، في حالة خطرة بكسور متعددة بجسديهما.