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قرار جمهوري بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لحل أزمة "كيما" بأسوان
الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفال تنصيبه في قصر القبة

قرار جمهوري بإنشاء محطة معالجة ثلاثية لحل أزمة "كيما" بأسوان

السبت، 28 يناير 2017 04:22 م

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء محطة معالجة ثلاثية لحل أزمة محطة صرف “كيما” بأسوان.

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