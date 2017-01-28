محافظ الاسماعيلية: البدء فى محو أمية 3200 دارس بالقنطرةالسبت، 28 يناير 2017 04:30 م
قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت في محو أمية 3200 دارس بالقنطرة شرق بأرض سيناء ضمن خطة الإسماعيلية للإعلان عن خلو المحافظة من الأميه خلال العام الحالي.
وأضاف محافظ الإسماعيلية- في تصريح اليوم /السبت/ عقب اجتماعه مع القيادات التنفيذية للإقليم - أن فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالإقليم قد انتهى من تجهيز المقار الدراسية والاستعداد لاستقبال 3200 دارس جديد بمركز القنطرة شرق خلال الأيام المقبلة .
وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تقوم حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة الشباب من خلال خطة “المصريون يتعلمون” بالتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسة “من أجل مصر” وعدد من الجهات المعنية بحصر مدقق لأعداد الأميين المستهدف محو أميتهم بمركز القنطرة شرق”.
ونوه المحافظ بأن خطة المحافظة تتضمن حزمة جديدة من الحوافز من بينها ألف عبوة مواد غذائية و500 بطانية يتم توزيعها على المتميزين من الدارسين بفصول محو الأمية.
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
تأجيل دعوى خُلع الفنان حسين فهمي إلى 6 مارس
أجلت محكمة أسرة مدينة 6 أكتوبر برئاسة المستشار عبدالحميد شلبي، دعوى الخُلع المقامة من سيدة الأعمال «رنا القصيبي»، ضد زوجها الفنان «حسين فهمي»، إلى يوم 6 مارس ...Sat, 28 Jan 2017 13:55:17 GMT
-
7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في ... - - محيط
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
مصيلحي: تنويع مصادر استيراد اللحوم للحصول على أفضل المواصفات
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة الأرصدة من الماشية السودانية لتصل إلى ٧٢ الف رأس و أنه تقرر زيادة معدلات الذبح اليومية لتصل ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
بعد قرار ترامب.. البرادعي: متى يعلنون وفاة العرب؟؟
انتقد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا رد فعل الدول العربية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 6 دول عربية من دخول الولايات المتحدة. ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
"إيمان البحر" يشعل حماس الجمهور في معرض الكتاب
“عمرو دياب مش سُبة، أنا قلت إني مش زي عمرو دياب لأن كل واحد فينا له طريقته”. هكذا أجاب المطرب إيمان البحر درويش عما نسب إليه من تصريحات بعدد من الصحف، حول الفنان ...Sat, 28 Jan 2017 12:31:51 GMT
-
شاهد .. لوهان تهدي أردوغان قلادة تحمل شعار يردده دائما
قدمت نجمة هوليود الأميركية الشهيرة، ليندسي لوهان، أمس الجمعة، قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ويتلخص معنى الشعار، في أن ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT
-
"يوم للستات" في افتتاح الدورة 43 لمهرجان جمعية الفيلم
يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان السنوي لجمعية الفيلم، بسينما مركز الإبداع الفني في السادسة من مساء ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
تعرف على تاريخ المواجهات الكروية بين مصر والمغرب
تقابل منتخبا مصر والمغرب في 27 مباراة، وكان الفوز من نصيب المغرب في 14 مرة مقابل انتصاران فقط لمصر، فيما تعادل الفريقان في 11 مباراة. وكان آخر فوز للمغرب على مصر عام 2001، ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT