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محافظ الاسماعيلية: البدء فى محو أمية 3200 دارس بالقنطرة
اللواء ياسين طاهر - محافظ الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية: البدء فى محو أمية 3200 دارس بالقنطرة

السبت، 28 يناير 2017 04:30 م

قال محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بدأت في محو أمية 3200 دارس بالقنطرة شرق بأرض سيناء ضمن خطة الإسماعيلية للإعلان عن خلو المحافظة من الأميه خلال العام الحالي.

وأضاف محافظ الإسماعيلية- في تصريح اليوم /السبت/ عقب اجتماعه مع القيادات التنفيذية للإقليم - أن فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بالإقليم قد انتهى من تجهيز المقار الدراسية والاستعداد لاستقبال 3200 دارس جديد بمركز القنطرة شرق خلال الأيام المقبلة .

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية تقوم حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ووزارة الشباب من خلال خطة “المصريون يتعلمون” بالتعاون مع القوات المسلحة ومؤسسة “من أجل مصر” وعدد من الجهات المعنية بحصر مدقق لأعداد الأميين المستهدف محو أميتهم بمركز القنطرة شرق”.

ونوه المحافظ بأن خطة المحافظة تتضمن حزمة جديدة من الحوافز من بينها ألف عبوة مواد غذائية و500 بطانية يتم توزيعها على المتميزين من الدارسين بفصول محو الأمية.

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