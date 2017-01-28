لقى شخص مصرعه وأصيب 17 آخرون بإصابات خطيرة في حادثي تصادم بالشرقية.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء رضا طبلية، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادثين، الأول بطريق (الحسينية - فاقوس) أمام قرية “الملكين”، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل بسبب التخطي الخاطئ والسرعة الجنونية، ونتج ذلك مصرع عبد الرحمن حسن عبد البديع (28 عاما) وإصابة 3 آخرين بإصابات خطيرة.

ووقع الحادث الثاني بطريق (بلبيس - العاشر) حيث اصطدم أتوبيس بسيارة ملاكي بالقرب من منطقة سعدون، ونتج عن ذلك إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية، وتحرر محضر بالحادثين وتولت النيابة التحقيق.