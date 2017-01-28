أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح اليوم “إنه تم الاشتباه في مشمول حاوية واردة من الصين بها أدوات نجارة مستعملة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة الدكتور وجيه لطفي، موضحا أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود عدد من رولات بلاستيك للتغليف و815 كرتونة بوزن 19 طنا من الشماريخ والألعاب النارية المتنوعة”.

وقرر محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.