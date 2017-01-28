 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 04:07 مساءً
روابط سريعة
جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية
مفرقعات - العاب نارية

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية

السبت، 28 يناير 2017 04:21 م
وكالات

أحبطت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن الجمركي والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية المحظور استيرادها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح اليوم “إنه تم الاشتباه في مشمول حاوية واردة من الصين بها أدوات نجارة مستعملة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة الدكتور وجيه لطفي، موضحا أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود عدد من رولات بلاستيك للتغليف و815 كرتونة بوزن 19 طنا من الشماريخ والألعاب النارية المتنوعة”.

وقرر محمود عيسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركي، والتحفظ على المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3