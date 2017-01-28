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كريستين ستيوارت تنشر بحثا علميا عن الذكاء الاصطناعي
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كريستين ستيوارت تنشر بحثا علميا عن الذكاء الاصطناعي

السبت، 28 يناير 2017 04:09 م

قررت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت الدخول في المجتمع العلمي وعالم تقنيات الذكاء الاصطناعي عن طريق المشاركة في تأليف بحث علمي عن تعليم الآلة.

نشرت كريستين ستيوارت، بطلة فيلم سلسلة أفلام “twilight”، بحثا علميا عبر موقع arXiv التابع لجامعة كورنيل والمشهور بنشر مسودات الأبحاث في مختلف العلوم بما في ذلك الفيزياء والرياضيات والأحياء والإحصاء وعلوم الكمبيوتر.

واستخدمت ستيوارت تقنيات مبتكرة في فيلمها الجديد “Come Swim”، معروفة باسم “نقل الأسلوب”، حيث يتم تطبيق جماليات صورة أو مقطع فيديو على صور أو مقاطع فيديوهات أخرى لإنشاء نمط بصري انطباعي.

ويحمل البحث العلمي اسم “تطبيق الانطباعية من خلال تقنيات نقل النمط أو الأسلوب”، وتقدم الدراسة الحالة المفضلة لكيفية استخدام هذا النوع من “نقل الأسلوب” في الفيلم، وتصف الورقة الفيلم بكونه شاعريا ويقدم صورة انطباعية لرجل حزين تحت الماء. وقد استخدم فريق العمل الشبكات العصبية لنقل نمط من لوحة فنية إلى إطار اختبار ومن ثم صقله من خلال ضبط اللون والتراكيب ثم تطبيقه على أجزاء مختلفة من الفيلم.

يذكر أن الممثلة كريستين ستيوارت ولدت في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية في أبريل عام 1990، وبدأت التمثيل مبكرا وهي في عمر الـ 9 نظرا لعمل والديها في السينما والتلفزيون. واشتهرت بأداء دور البطولة في فيلم twilight عام 2008، وفي عام 2010 حصلت على جائزة أفضل نجمة صاعدة من الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون “بافتا”.

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