شهدت فنادق مدينة أسوان، إشغالات غير مسبوقة بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الشباب، الذى تستضيفه المحافظة على مدار يومين، واضطر عدد من الفنادق إلى إلغاء بعض الحجوزات لعدم وجود أماكن لضيوف المحافظة، ولجأ العديد من الوافدين للإقامة بالفنادق الشعبية لعدم توافر أماكن فى الفنادق السياحية.

ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق الثابتة إلى 100% وتم تشغيل عدد من الفنادق العائمة لاستيعاب الأعداد الزائدة من رواد المدينة الذين عجزت الطاقة الفندقية للمدينة عن استيعابهم، نظرًا للإقبال الكبير الذى شهدته المحافظة بسبب انعقاد المؤتمر، والذى يتزامن مع الموسم السياحى وتواجد أعداد من السائحين الأجانب بالمحافظة، إلى جانب أعداد كبيرة من المصريين الذين يقومون برحلات سياحة داخلية بالمحافظة.

وشهدت منطقة كورنيش النيل بأسوان والشوارع المؤدية إلى مقر إقامة المؤتمر، انتشارًا كبيرًا للافتات الترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم وضع البوابات التى تحمل لافتات الترحيب على جانبى طريق الكورنيش، وكان من بين اللافتات لافتة تحمل ترحيبا من الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، برئيس الجمهورية، بينما تنافست البنوك والهيئات والمؤسسات فى وضع لافتات الترحيب فى أماكن مميزة على امتداد مسار زيارة الرئيس وأمام المسجد الجامع الذى أدى فيه صلاة الجمعة.

وقال خيرى محمد على، رئيس غرفة شركات السياحة بالمحافظة، إن المؤتمر سيساهم فى تنشيط حركة السياحة وسيكون له مردود كبير على السياحة فى مصر عامة وأسوان بشكل خاص مستقبلا، خصوصًا بعد مشهد استقلال الرئيس الحنطور وتجوله فى شوارع المدينة، والذى بعث برسالة إلى العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف أن جميع فنادق أسوان أصبحت كاملة العدد سواء الخمس أو الأربع أو الثلاث نجوم، ولا يوجد بها «خرم إبرة»، على حد تعبيره، حتى إنه تم تشغيل الفنادق العائمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة الوافدة إلى المحافظة والتى تصل طاقتها الفندقية إلى 2068 غرفة.

وأشار خيرى إلى أنه بالتزامن مع المؤتمر وصل إلى أبوسمبل 700 سائح عبر الطريق البرى وأعداد أخرى عن طريق رحلات الطيران والفنادق العائمة العاملة خلف السد العالى بين أسوان وأبوسمبل، حيث استكملت الوفود السياحية برامجها ورحلاتها.

وأكد مدير أحد الفنادق بأسوان أن المؤتمر أعاد الحياة لحركة السياحة بالمحافظة بعد الإقبال الذى شهدته الفنادق بجميع تصنيفاتها، مشيرًا إلى أنه تم إلغاء حجز العديد من الرحلات والأفراد الذين قاموا بالحجز مسبقًا بالفندق بعد الإقبال الشديد الذى شهدته المحافظة، خاصة ضيوف المؤتمر، وأن البعض قام بإرجاء الحجز إلى أوقات أخرى لحين انتهاء المؤتمر بعد تواصل إدارة الفندق معهم.

وأظهرت عدد من موقع الحجوزات السياحية، إقبالاً كبيراً على حجز الغرف الفندقية فى جميع فنادق مدينة أسوان خلال يومى 26 و27 يناير الجارى.

وجاءت محاولات البحث عن غرف شاغرة بفنادق أسوان محدودة للغاية، حيث لم يكن متاحًا للحجز فى كل فندق إلا غرفة أو غرفتين فقط، وبأسعار تجاوزت ألفى جنيه للغرفة الواحدة فى الليلة.

يأتى ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزراء وشخصيات عامة للمدينة التى شهدت، أمس، افتتاح المؤتمر الشهرى للشباب بحضور 1300 شاب، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالشباب والتنمية فى صعيد مصر.