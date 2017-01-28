الإسماعيلية تستقبل ماراثون المبادرة العالمية لركوب الدراجاتالسبت، 28 يناير 2017 04:09 م
استقبلت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت ماراثون المبادرة العالمية لركوب الدراجات، الذي انطلق على طريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي ضمن فعاليات رحلات ركوب الدراجات فى الطرق المصرية برعاية وزارة الشباب والرياضة.
وكان الماراثون قد بدأ صباح اليوم من التجمع الخامس بالقاهرة مرورا بطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، وينتهى بنادى “كامب البمب” التابع على ضفاف قناه السويس.
وصرح أسامة الحو مسئول تنظيم الماراثون لمجموعة “GBI مصر”، التي تنظم السباق، بأن ماراثون الإسماعيلية هو الأول هذا العام، منوها بأنه يتم حاليا الإعداد لماراثون آخر بطريق (القاهرة - الفيوم)، بجانب ماراثون أكبر من الإسكندرية إلى مرسى علم خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.
وأوضح أن الهدف من تلك الفاعليات الرياضية هو تشجيع السياحة واكتشاف أجمل الأماكن والبقاع فى مصر، لافتا إلى أن موارد هذا الماراثون ستخصص لدعم مبادرة تطوير 50 مدرسة فى الصعيد.
-
استخدامات مذهلة لا تعلمها عن "جوجل"
أكد مؤسسا شركة جوجل العالمية “لاري بيج وسيرجي برين” على الموقع الإلكتروني للشركة التكنولوجية أن هدف الموقع هو تنظيم المعلومات في العالم وجعلها في متناول الجميع ...Sat, 28 Jan 2017 01:01:57 GMT
-
7 تغريدات لحساب السيسي تلخص كلماته بالجلسة الأولى في اليوم الثاني لمؤتمر الشباب
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبد الفتاح السيسي 7 تغريدات، لخصت مداخلته خلال الجلسة الأولى لمناقشة التحديات التى تواجه الصعيد وآفاق التنمية في اليوم الثاني لانعقاد ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
مصيلحي: تنويع مصادر استيراد اللحوم للحصول على أفضل المواصفات
أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أنه تم زيادة الأرصدة من الماشية السودانية لتصل إلى ٧٢ الف رأس و أنه تقرر زيادة معدلات الذبح اليومية لتصل ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
بعد قرار ترامب.. البرادعي: متى يعلنون وفاة العرب؟؟
انتقد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية سابقا رد فعل الدول العربية على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع مواطني 6 دول عربية من دخول الولايات المتحدة. ...Sat, 28 Jan 2017 12:44:09 GMT
-
"إيمان البحر" يشعل حماس الجمهور في معرض الكتاب
“عمرو دياب مش سُبة، أنا قلت إني مش زي عمرو دياب لأن كل واحد فينا له طريقته”. هكذا أجاب المطرب إيمان البحر درويش عما نسب إليه من تصريحات بعدد من الصحف، حول الفنان ...Sat, 28 Jan 2017 12:31:51 GMT
-
شاهد .. لوهان تهدي أردوغان قلادة تحمل شعار يردده دائما
قدمت نجمة هوليود الأميركية الشهيرة، ليندسي لوهان، أمس الجمعة، قلادة تحمل شعار “العالم أكبر من خمسة”، للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. ويتلخص معنى الشعار، في أن ...Sat, 28 Jan 2017 12:15:41 GMT
-
"يوم للستات" في افتتاح الدورة 43 لمهرجان جمعية الفيلم
يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، فعاليات الدورة الـ 43 من المهرجان السنوي لجمعية الفيلم، بسينما مركز الإبداع الفني في السادسة من مساء ...Sat, 28 Jan 2017 10:03:40 GMT
-
الإمارات تنشئ محكمة أحوال شخصية وتركات لغير المسلمين
أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قرارًا بإنشاء محكمة للأحوال الشخصية والتركات لغير ...Sat, 28 Jan 2017 10:19:34 GMT
-
4 أمور جنسية تهدد علاقتك .. تجنبها فوراً!
هناك بعض الأوضاع الجنسية الخاطئة التى يقوم بها الزوجان ، التي قد تؤدي إلى إصابات أثناء الممارسة الجنسية وخاصة للرجل . أربعة أوضاع جنسية شائعة قد تهدد حياتك الجنسية ...Sat, 28 Jan 2017 11:33:22 GMT