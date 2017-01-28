استقبلت محافظة الإسماعيلية اليوم السبت ماراثون المبادرة العالمية لركوب الدراجات، الذي انطلق على طريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوي ضمن فعاليات رحلات ركوب الدراجات فى الطرق المصرية برعاية وزارة الشباب والرياضة.

وكان الماراثون قد بدأ صباح اليوم من التجمع الخامس بالقاهرة مرورا بطريق (القاهرة - الإسماعيلية) الصحراوى، وينتهى بنادى “كامب البمب” التابع على ضفاف قناه السويس.

وصرح أسامة الحو مسئول تنظيم الماراثون لمجموعة “GBI مصر”، التي تنظم السباق، بأن ماراثون الإسماعيلية هو الأول هذا العام، منوها بأنه يتم حاليا الإعداد لماراثون آخر بطريق (القاهرة - الفيوم)، بجانب ماراثون أكبر من الإسكندرية إلى مرسى علم خلال شهرى فبراير ومارس المقبلين.

وأوضح أن الهدف من تلك الفاعليات الرياضية هو تشجيع السياحة واكتشاف أجمل الأماكن والبقاع فى مصر، لافتا إلى أن موارد هذا الماراثون ستخصص لدعم مبادرة تطوير 50 مدرسة فى الصعيد.‎