الأهلي يواجه جولدي وديا بعد غد..وجلسة لتحديد قيد كوليبالي وبركات إفريقياالسبت، 28 يناير 2017 03:29 م
استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خوض ودية جديدة أمام فريق جولدي بعد غد /الاثنين/ على ملعب الدفاع الجوي.
وخاض الأهلي وديته الأولى أمام بلدية الإسماعيلية الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة أحرزها؛ عماد متعب، وميدو جابر، وفوزي الحناوي. وقرر حسام البدري، اصطحاب 4 لاعبين من فريق الشباب؛ لمرافقة الفريق ضمن معسكره المغلق خلال الفترة المقبلة؛ استعدادا للسوبر المحلي أمام الزمالك والمحدد له يوم 10 فبراير بالإمارات.
ووقع اختيار البدري على رباعي الشباب: فوزي الحناوي، ومحمد حسين عضل، وأحمد بيكهام ، وأحمد حمدي.
وكان البدري قد قرر مسبقا تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب؛ لإكمال مران الفريق الأول في ظل غياب اللاعبين الدوليين بين معسكرات منتخبات الشباب والعسكري والمنتخب الأول، قبل أن يحدد الرباعي الأخير للانتظام في المعسكر المقبل.
من جانبه ، قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق إنه سيعقد جلسة على هامش مران الفريق اليوم السبت مع حسام البدري، المدير الفني للفريق؛ لمعرفة موقفه من قيد أي من الصفقات الجديدة في القائمة الإفريقية سواء عمرو بركات أو كوليبالي.
وأوضح عبد الحفيظ، أن القيد الإفريقي ينتهي 31 يناير الجاري، ومع وجود صفقتين جدد، فمن المنتظر معرفة رأي المدير الفني، وطلبه في قيد أي منهما أو كلاهما، وهو ما سيتم تحديده عقب مران الفريق اليوم السبت.
يذكر أن الأهلي قام بقيد 24 لاعبا في قائمته الإفريقية التي تم إرسالها قبل 15 يناير الجاري، وتم الاستفسار من قبل الاتحاد الإفريقي على إمكانية مشاركة اللاعبين الذين يتم إضافتهم حتى نهاية الشهر الجاري.
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