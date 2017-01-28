كوبر يفاضل بين أحمد فتحي ومحمد عبد الشافي لقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب أمام المغربالسبت، 28 يناير 2017 03:27 م
يفاضل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، بين محمد عبد الشافي وأحمد فتحي، لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب في مباراته غدا الأحد أمام المغرب.
ويلعب منتخب مصر أمام نظيره المغربي غدا الأحد، على إستاد بورت جنتيل، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
وغاب محمد عبد الشافي عن مباراة منتخب مصر الماضية أمام غانا بسبب إصابته بالتواء في الكاحل خلال لقاء المنتخب أمام أوغندا، حيث اعتمد هيكتور كوبر في لقاء غانا على أحمد فتحي في الجبهة اليسرى، مع إشراك أحمد المحمدي في الجبهة اليمنى، حيث قدم الثنائي أداء مميزا للغاية في اللقاء الماضي، مما جعل المدرب الأرجنتيني يفكر في مواصلة الدفع بهما في مباراة المغرب.
من جهة أخرى، تعافي محمد عبد الشافي من إصابته الأخيرة، حيث شارك في مران المنتخب أمس الجمعة بشكل طبيعي، وخاض التدريبات البدنية والفنية وتقسيمة كرة القدم، مما يؤكد جاهزيته للقاء المغرب.
ومن المنتظر أن يحسم هيكتور كوبر قراره النهائي، بشأن الجبهة اليسرى، خلال تدريبات المنتخب اليوم السبت على ملعب “سوجارا”، وهو المران الأخير للفراعنة قبل مواجهة المغرب.
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