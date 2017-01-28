قمر صناعي جديد يرسل صورا مذهلة لكوكبناالسبت، 28 يناير 2017 03:29 م
أرسل القمر الصناعي GOES-16 التابع لناسا ضمن مهمة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) أول دفعة من الصور العالية الدقة المذهلة لكوكب الأرض.
ويُعرف هذا القمر المتطور بأنه تابع لسلسة GOES-R حيث أطلق إلى المدار من قبل ناسا في نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك في مهمة تابعة للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من أجل تعزيز المراقبة الجوية وتقديم توقعات أكثر دقة لحماية الحياة على كوكب الأرض.
وكان من المتوقع أن يبدأ القمر الصناعي GOES-16 بالعمل بشكل كامل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك من خلال استخدام 6 أدوات لالتقاط صور واضحة وتفصيلية للأرض، مما يتيح لخبراء الأرصاد الجوية مراقبة المناطق التي تعاني من سوء الأحوال الجوية.
وقال الدكتور ستيفن فولز، المدير المساعد لخدمات المعلومات والأقمار الصناعية: “إن رؤية هذه الصور الأولى المرسلة من القمر الصناعي GOES-16 تعتبر لحظة تأسيسية لفريق من العلماء والمهندسين الذين يعملون على إطلاق الأقمار الصناعية من أجل القيام بدراسات جديدة حول التنبؤ بأحوال الطقس مع هذه البيانات والصور”.
زُود GOES-16 بكاميرا تصوير متقدمة (ABI) يمكنها مسح نصف الأرض في 5 دقائق، إضافة إلى جهاز رصد الضوء (GLM) من أجل تتبع ومراقبة الإضاءة الصادرة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.
وأضاف فولز: “نحن نتطلع إلى تشارك هذه الصور الجديدة مع شركائنا في مجمع الأرصاد الجوية، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من هذا القمر الصناعي الرائع”.
وتجدر الإشارة إلى أن GOES-16 هو الأول من بين 4 أقمار صناعية ضمن سلسلة GOES-R، حيث ستُشغل لصالح أبحاث إدارة NOAA على مدى السنوات الـ 20 المقبلة.
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