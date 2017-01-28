الزمالك يفشل في قيد باولو بالقائمة الأفريقيةالسبت، 28 يناير 2017 03:21 م
فشلت إدارة نادي الزمالك في قيد حسام باولو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الوافد الجديد من فريق سموحة، في قائمته الإفريقية عن الموسم الحالي، بسبب قيده من قبل نادي سموحة وعدم رفعه قبل يوم 15 يناير الجاري.
وأكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق أنه لا توجد أزمة في الأمر، فالنادي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين في خط الهجوم وهم باسم مرسى وأحمد جعفر بجانب النيجيري ستانلي، بالإضافة إلى القوة الضاربة المتواجدة في مركز صانع الألعاب.
وكان الزمالك قد كثف اتصالاته مع مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لقيد باولو إلا أن الأمر تعثر بشكل نهائي، ولن يستطيع النادي الأبيض قيده في قائمته بالنسخة المقبلة لدوري أبطال أفريقيا سوى في الصيف.
وعلى نفس السياق، قرر محمد حلمي المدير الفني للفريق ضم إسلام جمال مدافع الفريق الأبيض، لقائمة الفريق الأفريقية التي ستشارك في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وجاء قرار حلمي بعد بقاء إسلام جمال ضمن صفوف الفريق الأبيض، بجانب التزام اللاعب في الفترة الماضية مع النادي بعد رفض إعارته لنادى بتروجت، على أن يتم عرض أمر اللاعب على مرتضى منصور رئيس النادىي.
كما منح الجهاز الفني للزمالك، النيجيري معروف يوسف لاعب وسط الفريق، مهلة أخيرة بسرعة حسم التجديد له من عدمه خلال 48 ساعة، قبل غلق باب القيد الأفريقي يوم 31 يناير الجاري.
ويرغب الجهاز الفني للزمالك، في قيد معروف يوسف بالقائمة الأفريقية، إلا أن نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري يمنع الجهاز الفني من قيده، وطلب مسئولو النادي من وكيل أعماله حسم الملف خلال يومين، بعد عرض 250 ألف دولار على اللاعب سنويا، إلا أن اللاعب طلب 350 ألف دولار ليتعثر التجديد له.
ومن المقرر أن يعقد محمد حلمي اجتماعا مع رئيس النادي مرتضى منصور ، لحسم اللاعبين المقرر استكمال بهم القائمة الأفريقية خلال الساعات المقبلة بحد أقصى غدا الأحد .
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