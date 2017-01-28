أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن معسكر الفريق في الإمارات لم يتم إلغاؤه حتى الآن.

وأوضح عبدالحفيظ أنه تجري حاليا محاولات إجراء حجوزات جديدة بعد تأجيل السفر من اليوم السبت لحين الانتهاء من بعض التأشيرات الخاصة بلاعبي المنتخب العسكري وكذلك اللاعبين الشباب الذين قرر حسام البدري سفرهم مع الفريق.

وأشار إلى أنه سيتم حسم موعد السفر الجديد خلال الأيام القليلة الجارية وفقا للانتهاء من تأشيرات اللاعبين وتوفير موعد جديد لسفر البعثة كاملة. ومن جانب آخر .. يؤدي وليد سليمان لاعب وسط الفريق تدريبات بدنية في الجيم الخاص بفندق إقامته بالكويت وذلك لتواجده ضمن وفد الأهلي لزيارة أكاديمية النادي هناك.

ومن المنتظر عودة اللاعب إلى القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية عقب انتهاء الزيارة الرسمية لوفد النادي لأكاديمية الأهلي بالكويت اليوم.

وكان من المفترض أن ينتظم سليمان في مران الأهلي اليوم بالإمارات قبل أن يتأجل سفر بعثة الفريق من القاهرة ، ويقوم اللاعب بتغيير وجهته بالعودة للقاهرة في انتظار تحديد الموعد الجديد للسفر.