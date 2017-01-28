قال يحيى راشد، وزير السياحة، إنهم بدأوا العمل في استراتيجية تنمية السياحة في صعيد مصر، موضحا أن الصعيد يمثل حوالي 28 % من الطاقة السكانية لمصر، وأضاف: “أنه يقدر دور وزيرة التعاون الدولي في التنمية، لأنه هو المستقبل، فالثروة الحقيقية أن تترك أبناء يعملون في وطن صالح”، وتابع خلال جلسة تنمية القطاع السياحي في الصعيد، على هامش مؤتمر الشباب بأسوان، إنهم يستهدفون 10 مليون سائح في 2017، والوصول في 2020 إلى 20 مليون سائح”.

وعرض عدد من العاملين في وزارة السياحة، استراتيجية لتطوير السياحة والتنمية، حيث أن الهدف من تنمية الصعيد هي مكافحة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص العمل والقضاء على التطرف، موضحين أن التنمية المستدامة هي القادرة على البقاء في مواجهة أي تحدي.