 Moheet on google
السبت 28 يناير 2017 02:23 مساءً
روابط سريعة
"راشد": نستهدف 10 ملايين سائح في 2017
يحي راشد

"راشد": نستهدف 10 ملايين سائح في 2017

السبت، 28 يناير 2017 03:06 م

قال يحيى راشد، وزير السياحة، إنهم بدأوا العمل في استراتيجية تنمية السياحة في صعيد مصر، موضحا أن الصعيد يمثل حوالي 28 % من الطاقة السكانية لمصر، وأضاف: “أنه يقدر دور وزيرة التعاون الدولي في التنمية، لأنه هو المستقبل، فالثروة الحقيقية أن تترك أبناء يعملون في وطن صالح”، وتابع خلال جلسة تنمية القطاع السياحي في الصعيد، على هامش مؤتمر الشباب بأسوان، إنهم يستهدفون 10 مليون سائح في 2017، والوصول في 2020 إلى 20 مليون سائح”.

وعرض عدد من العاملين في وزارة السياحة، استراتيجية لتطوير السياحة والتنمية، حيث أن الهدف من تنمية الصعيد هي مكافحة الفقر والحد من البطالة وخلق فرص العمل والقضاء على التطرف، موضحين أن التنمية المستدامة هي القادرة على البقاء في مواجهة أي تحدي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3