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بعد قصة حب كبيرة .. عروس أمريكية تفاجئ الجميع بعريس من نوع خاص
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بعد قصة حب كبيرة .. عروس أمريكية تفاجئ الجميع بعريس من نوع خاص

السبت، 28 يناير 2017 03:17 م
وكالات

لم يتوقف حب الأمريكية كريستين فانجر للبيتزا عند حد الأكل، وإنما تحول إلى كون البيتزا “فتى أحلامها” الذى تريد الارتباط به للأبد.

وتوجت “كريستين” حبها للبيتزا بحفل زفاف مع فستان فرح و”فوتوسيشن” لها مع البيتزا التى حرصت على أن تلبسها “ببيون” للتأكد من أناقتها فى صور الزفاف.

وترجع تفاصيل هذه الفكرة المجنونة إلى عبارة كتبتها كريستين على ” فيس بوك ” تمزح مع أصدقائها وقد ارتدت فستان زفاف جدتها: “ارتديت فستان زفاف الجدة، وتزوجت ولكن من البيتزا..عذرًا للشباب أنا الآن مرتبطة”.

هذه المزحة الطريفة أوحت للمصور “مارسى هاريس” بأن يصبح الأمر أكثر من مزحة على “فيس بوك”، وحسب الموقع الرسمى للمصور، فقد تواصل مع “كريستين” واتفقا على عمل فوتوشيشن كاملة لها مع البيتزا كعروسين.

وبالفعل استعدت كريستين كعروس حقيقية، وأعدت مكياجها وفستان جدتها، والتقطت الصور مع البيتزا التى التهمتها بعد ثوان من انتهاء حفل الزفاف و”الفوتوسيشن”.

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