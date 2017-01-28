إدارة الأدوية الأمريكية تكتشف مواد سامة فى أقرص "تسنين الأطفال"السبت، 28 يناير 2017 03:04 م
قالت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنها اكتشفت كميات عالية من مادة سامة فى أقراص تسنين متجانسة، محذرة من مخاطرها المحتملة على الرضع والأطفال.
وكشف تحليل مختبرى أجرته الهيئة التنظيمية المعنية بالصحة أن كميات البلادونة وهى مادة سامة تجاوزت أحيانا بكثير الكمية المعلنة فى الوصفة المرفقة مع أقراص التسنين تلك.
وتستخدم أقراص التسنين المتجانسة لتخفيف الآلام مؤقتا من أعراض التسنين لدى الأطفال.
ويمكن أن تتسبب المستويات غير المتسقة من مادة البلادونة فى الإصابة بنوبات تشنج والإفراط فى النوم وضعف فى العضلات واحمرار الجلد لدى الأطفال.
وطلبت إدارة الأغذية والأدوية من شركة ستاندرد هوميوباثيك المصنعة لمنتجات هايلاند للتسنين سحب أقراص التسنين من السوق لكن الإدارة قالت إن الشركة لم توافق على السحب.
وقالت الشركة إنها رفضت سحب منتجات التسنين لأنها أوقفتها فى أكتوبر تشرين الأول بعد أن أعادت إدارة الأغذية والأدوية فتح تحقيق يعود لعام 2010 فى سلامتها.
وقالت متحدثة باسم الشركة “لا نرى أى حاجة لإجراء إضافي.”
وفى نوفمبر الماضى، سحبت شركة راريتان للأدوية ثلاثة منتجات تحتوى على مادة البلادونة وفى عام 2010 سحبت ستاندرد هوميوباثيك طواعية أقراص هايلاند للتسنين من السوق بهدف التعامل مع مسائل تتعلق بالتصنيع.
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