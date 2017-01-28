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ماذا قال الصحفي الأردني المعتقل للقاضي الإماراتي؟
الصحفي الأردني المعتقل بالإمارات، تيسير النجار

ماذا قال الصحفي الأردني المعتقل للقاضي الإماراتي؟

السبت، 28 يناير 2017 03:06 م
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كشفت زوجة الصحفي الأردني المعتقل بالإمارات تيسير النجار، عن بعض تفاصيل محاكمة زوجها، الذي وجهت له السلطات الإماراتية تهمة “الإساءة للدولة”، على خلفية منشور له على موقع “فيسبوك”.

وكتبت ماجدة الحوراني، على صفحتها على “فيسبوك”، أن النجار قال أمام القاضي الذي يحاكمه: “هل تكافئون عازف البيانو بتقطيع أصابعه”.

وعن ظروف سجنه قالت الحوراني إنه يعاني من البرد في سجن الوثبة الصحراوي، وطلب من السفارة الأردنية هناك “معطفا يقيه البرد”، إلا أن الرد جاء من طرفهم بأنهم “سيحاولون”.

وبدأ القضاء الإماراتي بمحاكمة النجار الأربعاء الماضي بتهمة “الإساءة للدولة” بعد اعتقال لمدة عام دون تهمة، بسبب منشور له على موقع “فيسبوك” انتقد فيه موقف الإمارات من الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

واعتقلت الأجهزة الأمنية الإماراتية النجار في 13 كانون الأول/ ديسمبر 2015.

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